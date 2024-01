Mercato Bologna Fc | Odgaard è in città per le visite mediche Si aspetta l’uscita di Van Hoojidonk

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024- Jensè arrivato in. L’attaccante danese è sbarcato ieri sera al Marconi, per poi svolgere in mattinata lea Casteldebole. Salvo sorprese dell’ultima ora, il classe 1999 arriva dall’Az Alkmaar per sostituire numericamente Van. Sì, perchè l’acquisto diè condizionato alla partenza di Sydney: lui sperava nel Celtic, squadra in cui giocava papà Pierre e di cui è tifoso, ma a muoversi concretamente è stato il Norwich, squadra che milita nella Championship inglese, nonostante anche la richiesta last minute del Cardiff. La richiesta delè per un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.rossoblù Ecco perchè manca ancora l’annuncio ...