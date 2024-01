Melucci al Senato | “Il Governo abbia più coraggio sull’Ex Ilva”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Quella odierna non è la prima audizione che affrontiamo. E, a tal proposito, devo sostenere che finora nessuno degli ultimi Governi è stato in grado di sciogliere un nodo che appartiene in materia strategica alle politiche industriali del Paese.” Ha esordito così il sindaco di Taranto, Rinaldo, nel corso della sua audizioni davanti alla 9^ Commissione delriunita per la gravissima crisi dell’ex. Prendendo la parola, il primo cittadino ha subito sottolineato l’importanza di bilanciare la tutela della salute e della vita dei cittadini con le esigenze occupazionali, riconoscendo al contempo le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che richiedono correttivi nell’attività produttiva. “Come ben sapete, il sindaco ha principalmente il compito di tutelare la salute dei cittadini e non può tracciare ...

