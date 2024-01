Meloni incontra Orbán | faccia a faccia a Bruxelles | sul tavolo il caso Salis e i fondi all' Ucraina

Giorgia Meloni incontra Viktor Orbán. In tarda serata il premier ungherese é arrivato all'hotel Amigo di Bruxelles per un faccia a faccia con la premier. Sul tavolo il caso di Ilaria Salis, la ...Oggi, l'amministrazione giudiziaria ungherese ha invitato i giornalisti all'interno del carcere per smentire le voci di una detenzione in condizioni disumane. Ma l'obiettivo è quello di ottenere i dom ...ROMA - Dopo il trionfo degli Australian Open e il rientro in Italia per ricevere i complimenti della premier Giorgia Meloni e quelli del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (nell'incontro si ...