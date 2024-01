Meloni da Giani La premier firma il super piano da 600 milioni

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Giorgiasarà in Toscana tra pochi giorni perre l’accordo con la Regione per le risorse Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione). Lo ha annunciato il presidente della Toscana, Eugenio: "L’incontro avverrà entro la prima metà di febbraio" a Firenze. "Non è dato ancora sapere se visiterà altre parti della Toscana" ha detto in riferimento ad una visita o meno della zone alluvionate. "Abbiamo -ha spiegato- approvato come delibera di Giunta la proposta di Fondo di sviluppo e coesione, ovvero di interventi suldegli investimenti cantierabili che saranno legittimati; naturalmente ci sarà una verifica alla nostra proposta con l’accordo di programma che firmeremo con la, qui a Firenze. Stiamo studiando il giorno, che potrebbe ...

Si realizzeranno la nuova viabilità tra via dei Pellegrini e via dei Sillori e il nuovo asse suburbano tra via dell’Acquacalda e viale Castracani.Stanziati dalla giunta regionale 800mila euro per il ponte sulla Strada regionale 2 Cassia all’altezza di Bellavista a Poggibonsi. La notizia arriva ora che è in atto il conto alla rovescia verso la s ...Firenze: “Con il Fondo sviluppo e coesione la Toscana si dimostra ancor più area investimenti come volano pubblico alla crescita. Nella la prima metà di febbraio il Fondo entrerà in vigore con un ...