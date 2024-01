Meloni | credo nella sussidiarietà | vale con Ue e con enti locali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Io ho sempre creduto nel principio della, è quello che cerchiamo di applicare anche a livello europeo quando diciamo che Bruxelles non si occupi di quello che può fare meglio Roma, e non si occupi Roma da sola di quello che non può fare senza Bruxelles:per il rapporto fra Stato nazionale e l'Europa eper quello fra Stato e autonomie. Deve rispondere il livello più prossimo alla vita dei cittadini, per dare risposte concentrate sulle specificità". Lo ha detto la premier Giorgia, alla firma dell'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 fra governo e Valle d'Aosta.