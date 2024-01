Meloni contestata ad Aosta | attiviste cantano “Bella ciao” mentre la premier cammina nel centro storico – Video

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Al passaggio della presidente del Consiglio, Giorgia, neldi, dove si sta svolgendo la Fiera Sant’Orso, alcunedell’Pride hanno intonato ‘’. La presidente del Consiglio ha proseguito imperturbabile il suo cammino in mezzo alla folla, tra selfie e strette di mano, prima di avvicinarsi all’auto presidenziale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

" Meloni , basta passerelle, basta al governo dei fascisti , non sei la benvenuta , soldi alla scuola non alla guerra" . È stata accolta così la premier ... (europa.today)

