Meloni | Cerchiamo avere voce autorevole su molti dossier

Aosta, 31 gen. (askanews) - "Le risorse che abbiamo e che non sono mai abbastanza vengano almeno spese tutte e vengano spese al meglio, come siete stati bravi a fare negli anni e dove altrove non è ac ...Bruxelles - Il centro-destra unito potrebbe non essere così unito. "Personalmente non voterei von der Leyen", ha messo in chiaro ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Aosta per la firma dell'Accordo tra governo e Regione per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, ha rimarcato la necessità di spendere bene le risorse e ...