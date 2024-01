Medicina e innovazione Donazione da Crédit Agricole per far vincere la ricerca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Fare banca non è semplice, è un’attività complessa. Noi vogliamo dimostrare la nostra vicinanza al territorio. Oggi abbiamo l’opportunità di fare qualcosa di importante per il territorio, oltre che per la scienza e la tecnologia. Noi abbiamo dimensioni internazionali ma siamo molto attenti allo sviluppo locale. Questo è un primo passo, speriamo di farne altri insieme". Così ieri Dario Negri, vice responsabile Direzione regionale Lombardia Nord diItalia. La banca ha scelto di sostenere lascientifica del Villa Beretta Rehabilitation research innovation institute (VBRRII) di Costa Masnaga, l’ente didedicato allariabilitativa che si affianca al Centro di riabilitazione Villa Beretta, presidio dell’ospedale Valduce di Como. ...