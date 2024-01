Media | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset il più grande editore italiano tra tv | digital e radio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Nel 2023 abbiamo chiuso per la prima volta davanti alla Rai nei dati di ascolti televisivi, ma non è quello il nostro obiettivo che è invece il raggiungere i ricavi pubblicitari in quanto tv commerciale. Nel 2024 i dati di inizio anni sono incoraggianti ma sarà quasi impossibile, visto che ci saranno Europei e Olimpiadi, poi ora arriva Sanremo. ma vedremo e la gara è lunga”. Lo ha detto l’ad disetin occasione della conferenza stampa ‘Innovazioneset e la Tv del 2024’ a Cologno Monzese. “Ma il dato rilevante è cheset è oggi di gran lunga il più, per i numeri che portiamo ai nostri investitori pubblicitari”, ha aggiunto. Il riferimento è al fatto che oggi ...