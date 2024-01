Medagliere Olimpiadi Invernali giovanili Gangwon 2024: Italia saldamente al primo posto! (Di mercoledì 31 gennaio 2024) Medagliere Olimpiadi Invernali giovanili Gangwon # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 Italia 11 3 4 18 2 Germania 8 5 6 19 3 Francia 7 4 6 17 4 Cina 6 9 3 18 5 Austria 5 6 5 16 6 Corea del Sud 5 6 4 15 7 Stati Uniti 4 9 4 17 8 Svezia 4 4 3 11 9 Canada 3 2 0 5 10 Olanda 3 1 1 5 10 Gran Bretagna 3 1 1 5 12 Finlandia 3 0 4 7 13 Giappone 2 3 7 12 14 Lettonia 2 3 1 6 14 Slovenia 2 3 1 6 16 Nuova Zelanda 1 2 4 7 17 Danimarca 1 2 0 3 18 Svizzera 1 1 5 7 19 Kazakistan 1 0 2 3 19 Polonia 1 0 2 3 19 Repubblica ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di mercoledì 31 gennaio 2024)# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 111 3 4 18 2 Germania 8 5 6 19 3 Francia 7 4 6 17 4 Cina 6 9 3 18 5 Austria 5 6 5 16 6 Corea del Sud 5 6 4 15 7 Stati Uniti 4 9 4 17 8 Svezia 4 4 3 11 9 Canada 3 2 0 5 10 Olanda 3 1 1 5 10 Gran Bretagna 3 1 1 5 12 Finlandia 3 0 4 7 13 Giappone 2 3 7 12 14 Lettonia 2 3 1 6 14 Slovenia 2 3 1 6 16 Nuova Zelanda 1 2 4 7 17 Danimarca 1 2 0 3 18 Svizzera 1 1 5 7 19 Kazakistan 1 0 2 3 19 Polonia 1 0 2 3 19 Repubblica ...

