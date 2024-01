McDonald’s assume personale di sala e cucina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La ristorazione veloce, quella delle grandi catene di fast food, cerca. Numerose sono le posizioni aperte della catena, che coinvolgono anche i ristoranti presenti in tutto il territorio della Toscana e di La Spezia. In dettaglio, la famosa multinazionale è alla ricerca di addetti "crew" perche saranno inseriti nei vari fast food di Arezzo e Terranuova Bracciolini (Ar), Massa, La Spezia San Bartolomeo, La Spezia Terrazze, La Spezia Stazione e Sarzana (Sp), nonché in quello situato all’esterno della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Si richiedono ottime doti relazionali, diploma di scuola media superiore, orientamento al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Per candidarsi: ...