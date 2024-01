‘Maurizio racconta…’ | Sinner e tanti trionfi a raffica Il miglior gennaio della storia per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) VOTO, BORSINO ESETTIMANA DELVotosettimana per: 10 e lode Borsinosettimana (chi sale e chi scende) ? F. Brignone (sci alpino) ? S. Deromedis (skicross)? F. Pellegrino (sci fondo) ? D. Sollazzo (tiro a segno) Atletasettimana (uomo). Jannik(tennis): il primo Slam in carriera non si dimentica mai. Soprattutto se arriva dopo una lunga attesa di 48 anni per il Bel Paese in campo maschile. Un ragazzo semplice, umile, che non sembra di questa generazione. Che conosce solo la cultura del lavoro come unica arma per maturare e crescere, sia dentro che fuori ad un campo di tennis. Un sentito ‘grazie’ lo devo estendere ai suoi genitori, per averlo educato alla vecchia maniera. Questo è solo un punto di ...