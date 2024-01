Matteo Garrone e la corsa all’Oscar 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è in cinquina con il suo “Io Capitano” per la vittoria. La copertina di VelvetMAG di febbraionon poteva che essere dedicata a lui. E alle speranze nel mese che più di tutti si colora dell’oro delle statuette più ambite del cinema. Ma speriamo anche dei colori dell’Italia in quest’anno trionfale per la settima arte nostrana, celebrato solo pochi giorni fa con i Ciak d’oro. Il verdetto arriverà nella notte tra il 10 e l’11 marzo: quando sapremo sela spunterà con la candidatura di Io Capitano nella. L’Italia è il Paese che ha vinto più statuette per i film in lingua non inglese: ben 14. Dal primo in ordine di tempo – Sciuscià di Vittorio De Sica nel ...