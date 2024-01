Matt Riddle | “Se anche CM Punk è tornato | potrei sicuramente tornare anch’io”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Atteggiamenti controversi fuori dal ring hanno segnato la carriera diin WWE e tutto ciò ha portato, qualche mese fa, al suo effettivo licenziamento. Il suo comportamento ha fatto in modo che la sua ascesa come superstar da main event venisse continuamente rovinata. Tanta fiducia da parte del Bro Parlando con Chris Van Vliet, tuttavia, l’ex Original Bro ha espresso ottimismo in merito ad un suo possibile ritorno a Stamford. “Se CM. Non serbo alcun rancore, sono grato per l’opportunità che mi hanno dato”.si è, inoltre, dichiarato certo che una reunion con Randy Orton possa avvenire. Soltanto il tempo ci dirà sepotrà effettivamente ...