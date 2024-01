Matilde Brandi e gli auguri alle sue gemelle | “Siete la mia vita”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le figlie di, Aurora e Sofia Costantini, sono diventate maggiorenni: per l’occasione, la showgirl ha organizzato per loro una festa in casa, condividendo sui social due scatti del party e una dolce dedica per le due. “la mia, vi amo più di ogni cosa al mondo!cucciole di mamma: 18 anni”, si legge su Instagram, a corredo di una carrellata di foto delle tre insieme nel corso degli anni. Nell’ultimo scatto, invece, vediamo la showgirl ridere mentre sorregge la torta di compleanno, realizzata da Lia Marciello de Il Bazar dello Zucchero. Moltissimi i commenti dianche da parte di personaggi famosi, come Manila Nazzaro, che scrive: “meraviglie, vi voglio bene!”, oppure Tosca D’Aquino, che commenta: “Che belle e che ...