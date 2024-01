MasterChef Italia sfida i cuochi con la prova dei lievitati

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)aggiunge una nuovanotturna all’arsenale dei suoi concorrenti. Iamatoriali si troveranno ad affrontare ladei, un processo che si estenderà per tutta la notte e che culminerà nella creazione di pizze alla pala.presenta ladeiPer la prima volta, a, iamatoriali si sono cimentati in unache li ha tenuti svegli per una intera notte. Negli episodi di giovedì 1° febbraio, disponibili su Sky, in streaming su NOW e on demand, ihanno avuto a che fare con i. Tutto il lavoro svolto in serata è ...