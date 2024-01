Massese Scottata dal ko Ma vuole subito ripartire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mettersi Camaiore alle spalle il prima possibile. Laè tornata ad allenarsi ieri con una gran voglia di riscattareil doloroso passaggio a vuoto di domenica. In uno dei match più attesi dell’intera stagione è arrivata forse la peggior prestazione della gestione Del Nero. Per la legge dei grandi numeri ci stava che la nuovaprima o poi ’toppasse’ una partita. Dispiace che sia accaduto proprio in questa, sentitissima e seguita dal pubblico delle grandi occasioni. Adesso l’attenzione si è spostata tutta sul match interno contro il Lanciotto che verrà a Massa coi crismi della vittima sacrificale. La squadra di Campi Bisenzio, infatti, è in caduta libera. A gennaio, con l’inizio del ritorno, i fiorentini hanno perso tutte e quattro le partite disputate scivolando al quart’ultimo posto. Più in generale hanno fatto un ...