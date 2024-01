Marino alla presentazione rete istituzionale di servizi per lavoratori | giovani ed imprese

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Caserta. Stamani, presso la sede dell’Inail di Caserta, il Sindaco Carloha partecipatodelladiperedin tema di prevenzione, sicurezza eai cittadini del territorio casertano. Un organismo che unisce tutti gli attori più importanti del territorio per rendere più efficaci una serie dirivolti ai cittadini casertani, soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione, ponendo l’accento sulla possibilità di utilizzare i canali online per svolgere una serie di importanti attività. Ladi questagiunge a seguito del protocollo d’intesa firmato ...

Cos’è l’Hair Oiling, il trattamento capelli in cui è impossibile non imbattersi, aprendo i social? Gesto tradizionale della cultura indiana, ... (iodonna)

La Corte Sportiva d’appello della federazione ha confermato la vittoria per 20-0 della Oxygen Roma Basket contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che sul campo aveva vinto 60-62.A inizio mese “La Repubblica” ha pubblicato un articolo in cui criticava il restauro della Basilica Ulpia ultimato prima di Natale al Foro dell'imperatore Traiano a Roma. Il titolo dell’articolo è “L’ ...Il dirigente sportivo italiano, Pierpaolo Marino, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni in occasione della chiusura del calciomercato a Roma.