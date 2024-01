Maria Esposito su Mare Fuori 4 | “Le mie lacrime sono vere”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), attrice che interpreta Rosa Ricci nella fiction, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attesissima quarta stagione della serie tv Rai, i cui primi sei episodi usciranno domani, 1 febbraio 2024, su Raiplay. “La quarta stagione è stata tutta un po’ complicata per me. È stato molto difficile affrontare questo personaggio perché Rosa soffre molto e mentre giravo mi trovavo in un periodo in cui anch’io stavo soffrendo, era come se per tutto il giorno non uscissi mai da quella roba. E c’è una scena che mi è rimasta molto impressa, nella terza puntata. Quando la vedrete capirete il motivo. Quandotornata a casa stavo molto male”, ha dettoin un video postato sul suo stesso profilo Instagram. “Capirete subito a quale scena mi ...