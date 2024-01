Marangon | “Napoli-Verona? Due squadre con problematiche diverse e sul mercato…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Luciano, doppio ex di, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live per parlare della sfida di domenica al Maradona, tra la squadra scaligera e la compagine azzurra. Queste le sue parole:sul calciomercato “È stato un mercato di tanti movimenti, soprattutto con due giovani interessanti, ma quella di gennaio è sempre stata una sessione particolare, i giocatori forti è difficile acquistarli perché lese li tengono. Ha fatto bene ila puntare su giovani come Traorè e Ngonge che possono crescere. L’ala d’attacco può fare bene, però diamogli il tempo di ambientarsi, perché una cosa è giocare nell’Hellas e una cosa è farlo a. E’ un giocatore interessante, ha qualità e margini di miglioramento, può ...