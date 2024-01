Mantovani al lavoro con i compagni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’Ascoli ieri mattina ha regolarmente ripreso la preparazione al Picchio Village in vista del prossimo delicatissimo confronto in casa contro il Südtirol (domenica con avvio programmato alle 16.15). Quello che andrà in scena sarà il primo vero snodo cruciale per la salvezza. Gli uomini di Castori infatti avranno, in caso di vittoria, la possibilità di scavalcare in classifica proprio gli altoatesini che precedono di soltanto due lunghezze. Nelsvolto in campo il tecnico del Picchio ha impiegato il gruppo in una serie di partite metaboliche con e senza palla. Prima seduta in bianconero per l’ultimo arrivato. Il difensore acquisito a titolo definitivo dalla Ternana si è subito messo a disposizione di tecnico e nuovidi squadra. Il giocatore potrebbe fare il suo esordio, probabilmente a gara in corso, nel ...