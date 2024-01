Mancini esce prima del rigore | Federcalcio Arabia | “Inaccettabile”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) – “L’uscita dell’allenatore Robertodal campo è del tutto. Discuteremo con lui perché quanto è accaduto. Ha il diritto di spiegare il suo punto di vista e poi decideremo l’azione appropriata”. Così il presidente delladell’Saudita Yasser Al-Misehal in merito al comportamento del ct durante i rigori decisivi nel match contro la Corea del Sud negli ottavi di finale della Coppa d’Asia, dovecon un gesto plateale ha abbandonato il campo dopo che la sua squadra aveva sbagliato due rigori di fila,del tiro decisivo dei coreani. “Pensavo fosse già finita la partita”, si è poi giustificato dopo il match l’ex ct azzurro. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

