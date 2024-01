Mancini eliminato dalla Coppa d' Asia | quel gesto che non è piaciuto

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tante critiche per l'ex ct della Nazionale, reo di aver lasciato il campo per dirigersi negli spogliatoi, prima che la Corea del Sud calciasse il rigore decisivo

Fine corsa. Si interrompe agli ottavi di finale l'avventura di Roberto Mancini e della sua Arabia in Coppa d'Asia. L'ex ct azzurro si arrende ai rigori alla Corea del Sud allenata da Jurgen Klinsmann ...L'Arabia Saudita di Roberto Mancini è stata eliminata dalla Coppa d'Asia, cedendo alla Corea del Sud ai calci di rigore. Una partita rocambolesca che ha visto la squadra di Klinsmann pareggiare al ...Arabia Saudita, delusione amarissima per l’ex ct dell’Italia il quale viene eliminato dalla Coppa d’Asia: i dettagli Termina ai rigori la sfida valevole per gli ottavi di finale tra Corea del Sud e ...