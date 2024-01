Mancini Arabia Saudita | con l’eliminazione arrivano le accuse di codardia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)dinei confronti dell’ex CT dell’Italia Roberto: fresco di eliminazione con l’dell’in Coppa d’Asia da parte di Jurgen Klinsmann agli ottavi di finale rischia di essere la pietra tombale sull’esperienza di Robertoin qualità di Commissario Tecnico. E non solo per la sconfitta ai rigori, ma per l’incredibile situazione che lo ha visto protagonista in negativo quando Hee-chan Hwang ha calciato l’ultimo tiro. L’ex Inter non era infatti presente proprio in quel momento e il suo prematuro ingresso negli spogliatoi è stato stigmatizzato dal presidente della federazione, che l’ha definito «inaccettabile». La motivazione per la sua assenza è stata una toppa ...