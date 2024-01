Manchester United | ten Hag | «Ecco le novità sul caso Rashford»

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Erik ten Hag, allenatore del, ha parlato del, che si era reso indisponibile per il match contro il Newport Country Erik ten Hag, allenatore del, ha parlato del, che si era reso indisponibile per il match contro il Newport Country.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Si è preso la responsabilità e il resto è una questione interna.chiuso. Concentriamoci sul gioco. Dobbiamo concentrarci su vincere delle partite di calcio. Nel calcio serve disciplina in campo ma anche fuori dal campo. Ogni professionista sa cosa è necessario, ma noi pensiamo a giocare, questo è tutto ciò che conta. Ogni grande professionista sa cosa è richiesto».

Il Wolverhampton Wanderers può scavalcare il Manchester United in classifica in Premier League se ottiene il massimo dei punti nella gara di giovedì ... (sport.periodicodaily)

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato del caso Rashford, che si era reso indisponibile per il match contro il Newport Country Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha ...Mercato ora per ora Il Manchester United piomba su Bremer. La Juve fissa il prezzo: 70 milioni. Lo scrive Tuttosport. I Red Devils in vista di giugno potrebbero tentare l'assalto al difensore brasilia ...Eliminato agli ottavi in Coppa d'Africa con il Camerun, Onana è pronto a dire nuovamente addio alla Nazionale dopo aver litigato con Eto'o.