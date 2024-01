Mai stata meglio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Harper Collins), della canadese Monica Heisey, è uno di questi libri nuovi e sorprendenti che contravvengono a tutte le regole delle scuole di scrittura. Ambientato nella testa della protagonista, dove rimane per duecento pagine, non si riesce a mettere giù: uno di quei libri che continui a leggere dal cellulare invece di aprire Instagram. Divorziata a 29 anni dopo un matrimonio breve ma una storia d’amore lunga, nata al college, Margareth sta bene, anzi benissimo. Però fa tutte quelle cose che si fanno quando si sta male, ma la vita va avanti, e nessun trauma familiare ha una particolare colpa, è la vita, è così, in qualche modo questa sofferenza andrà risolta, per ora rimandiamo. Qua nessuna, pare dire Heisey, è più l’eroina di un romanzo russo. Stanno emergendo libri animati da una voce di donna che sembra sempre molto vicina ad andare “fuori controllo” (fuori di testa o ...