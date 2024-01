Maestri | debutto stagionale alla Volta Valenciana In gara ci sarà anche la Bardiani di Reverberi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)inper Mirco, 32enne di Luzzara, che oggi in Spagna si presenta al via dellacon i gradi di capitano del Team Polti Kometa, squadra professionista che ha per riferimento l’ex ciclista Aberto Contador. I general manager sono Francisco Contador e Ivan Basso. "Abbiamo lavorato bene, arriviamoconvinti dei nostri mezzi,se sappiamo che troveremo diverse squadre del contesto World Team con i loro assi", afferma. A fianco dell’atleta reggiano ci sono Paul Double, Giovanni Lonardi, Fran Munoz, Davide Piganzoli, Diego Sevilla, Fernando Tercero. A caccia della vittoria nella stessa competizione la Vp Group ...