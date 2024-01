Madre investita con la carrozzina | neonato trasportato al Meyer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Castelfiorentino (Firenze), 31 gennaio 2024 – Paura in strada a Castelfiorentino, dove unaè statacon lasulla quale si trovava il figliodi due mesi. Entrambi sono stati colpiti da una macchina in via Ridolfi. In base ad una prima ricostruzione, pare che la donna stessa attraversando sulle strisce. A colpirla è stata una macchina condotta da una cittadina straniera, che si è fermata a prestare soccorso. Laè rimasta illesa, ma laè finita a terra. Il piccolo, per precauzione, è statoalin codice rosso, ma testimoni lo hanno sentito piangere e questa è già una buona notizia. Il bambino è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di primo soccorso. La dinamica dell’incidente ...

