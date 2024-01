Maddaloni | sorpreso a rubare occhiali | arrestato al centro commerciale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024). La Polizia di Stato di Caserta haa San Marco Evangelista un uomo di 40 anni, originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di furto all’interno di un. La Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza diè intervenuta presso un negozio di ottica della galleria, in seguito alla segnalazione del furto di alcuniad opera di un uomo. Sul posto, i poliziotti hannola persona mentre nascondeva la refurtiva. È stato trovato in possesso di diversi paia didi importanti marchi commerciali. La refurtiva, dal valore di diverse centinaia di euro, è stata riconsegnata ai titolari del negozio. L’uomo è statoe, ...

