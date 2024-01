Machu Picchu | sorry we are closed

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), il gioiello archeologico delle Ande centrali peruviane, è attualmente al centro di un’accesa polemica che ha portato a manifestazioni e scioperi da parte degli abitanti locali. La decisione del ministero della Cultura di coinvolgere un partner privato per la vendita online dei biglietti ha generato proteste che hanno coinvolto anche i turisti, costretti ad evacuare l’area. Il contesto delle proteste Dal 25 gennaio, gli abitanti disono scesi in strada, bloccando i treni e chiudendo i negozi, in segno di protesta contro la privatizzazione del sito e la decisione di coinvolgere Joinnus per la vendita online dei biglietti. L’operatore ferroviario, Ferrocarril Transandino, ha sospeso i collegamenti a causa delle manifestazioni, causando notevoli disagi. La Controversia sulla privatizzazione Le ...