Macerie tossiche Il cantiere Rsa deve slittare

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Slitta la realizzazione dell’avvio dei cantieri del nuovo centro anziani Pierino Alverti di via Filzi. Dopo un controllo dei tecnici, inviati dallo stesso sindaco Luca Veggian, è emerso che è stato trovato del materiale potenzialmente cancerogeno nella struttura di quello che era il polo riabilitativo, non utilizzato da ben otto anni. La struttura era vecchia e comunque non vi è nessun rilascio di sostanze nocive per salute pubblica, ma il materiale utilizzato prevede uno smaltimento differente, rivedendo le modalità di intervento di demolizione della struttura. Questa nuova situazione prevede un allungamento dei tempi dell’avvio del. Anche i costi sono differenti da quelli programmati. Gli uffici quindi hanno dovuto rimodulare il progetto. Il materiale trovato non è amianto e non è esposto, per fortunqa, ma si trova all’interno di altri materiali. Quindi ...