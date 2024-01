Ma quale successo? Una sola canzone | Ornella Vanoni scatenata | la cantante stroncata e lo stupore di Fazio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Storia di fratello, inteso come Rosanna Fratello, e di coltello. Quello, affilatissimo, diche fa della sua lingua senza freni l'arma oggi più temuta nel mondo dello spettacolo italiano. Accade tutto domenica, in poche ore. Mentre l'Italia è presa dai festeggiamenti per l'impresa di Sinner, nei salottini televisivi va in onda il più imprevedibile dei regolamenti di conti al femminile. L'interprete di Sono una donna non sono una santa, per la verità, è tutt'altro che polemica. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, la Fratello approfitta dell'intervista per dire grazie a Mediaset che l'ha scelta come concorrente del Grande Fratello. Un'apparizione che ne ha rilanciato le quotazioni donando anche una seconda vita a un suo vecchio, Se t'amo t'amo. Non poteva immaginare lo tsuami che di lì a poco la ...