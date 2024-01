Ma la guerra la sta vincendo Putin?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bombe e missili su Kiev e sulle città. Battaglie durissime al fronte che obbligano le truppe ucraine ad arretrare. La superiorità bellica di mosca impedisce agli attaccati una vera controffensiva. E se il tragico equilibrio non cambia, l’esito dellache prosegue da due anni nel cuore dell’Europa è segnato. Il governo ucraino ha stanziato 427 milioni di euro per fortificare la linea del fronte lunga mille chilometri. Una somma record che dimostra, dopo quasi due anni di, come i russi siano all’offensiva. Il generale in congedo Giorgio Battisti osserva che «nessuno dei due riesce a prevalere in modo definitivo sull’altro, ma l’iniziativa in questo memento è in mano alle forze di Mosca anche se i risultati sono limitati in termini di guadagno sul terreno. Gli ucraini, però, sono sulla difensiva su tutta la linea del fronte». È uno stallo ...