L’utopia di Nono Prometeo torna a Venezia La tragedia dell’ascolto un trionfo da tutto esaurito

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) A cento anni dalla sua nascitadi Luigiè andata nuovamente in scena, dal 26 al 29 gennaio, con il, 40 anni dopo la “prima“ nel 1984, nella Chiesa di San Lorenzo a, dove fu rappresentato all’interno di un’arca in legno disegnata da Renzo Piano e con l’Orchestra allora diretta da Claudio Abbado. Alcuni dei protagonisti di quella visionaria esperienza, la, come la definì il compositore, ne hanno rievocato la capacità al tempo stesso misterica, fantastica, eppure saldamente intrisa di terra, in un incontro ail 29 pomeriggio nella Biblioteca della Biennale, prima dell’ultima esecuzione del lavoro che ha registrato ogni sera il. Con le persone fuori che speravano ...