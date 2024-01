Luteina | quale ruolo ha in gravidanza e dove si trova

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si tratta di un pigmento naturale dalla potente attività antiossidante in grado di proteggere la retina dal danno foto-ossidativo. Inoltre, un corretto apporto diè necessario per la donna incinta, per il corretto sviluppo del feto, durante l’allattamento e durante la nutrizione per l’infanzia. Che cos’è laLaè un carotenoide, un pigmento naturale di natura lipofila che viene sintetizzato principalmente dalle piante e da alcuni microorganismi. In Natura, sono stati identificati in natura circa 750 carotenoidi di cui circa 50 sono rilevanti nella dieta umana. Lainsieme alla zeaxantina e alla meso-zeaxantina costituiscono quello che viene chiamato pigmento maculare. Questi carotenoidi si localizzano preferenzialmente in una regione situata al centro della retina dell’occhio umano ...