L' urlo strozzato in gola nelle redazioni di sinistra | tutti quanti fregati da Giorgia Meloni | Video

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Occhio al caffè, eccoci alla rassegna stampa "politicamente scorrettissima" curata da Daniele Capezzone, rassegna "iniziata in ritardo per un problema tecnico: ho dormito un'ora in più", premette con ironia il direttore editoriale di Libero (alle 7.20 del mattino) in risposta a chi si chiedeva dove fosse finita la rassegna. "Suvvia, non è tarda mattinata". Sui quotidiani di oggi, mercoledì 31 gennaio, il tema principale è quello di Ilaria Salis, la ragazza italiana detenuta in Ungheria le cui immagini in catene in tribunale hanno impressionato e acceso polemiche e dibattito. "La giornata è indubbiamente dominata da un evento preoccupante, le condizioni della nostra connazionale Ilaria Salis, detenuta in Ungheria - premette Capezzone -. La signora è accusata di avere partecipato con un gruppo di estremisti dia un assalto di estremisti di destra. Non ci sono ...