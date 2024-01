‘Lugo in Ludo’ | famiglie e bimbi nei parchi contro i vandalismi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’obiettivo è quello di riportaree bambini neimeno frequentati della città anche per mettere al riparo le aree verdi da atti vandalici o comportamenti anomali. Questo è quanto il progettoin, organizzato dal Comune in collaborazione con la cooperativa faentina Kaleidos intende raggiungere. Il ciclo di incontri organizzati neiBerardi, della Pace e delle Lavandaie ripartirà da oggi, nella prima area verde collocata a Lugo Sud. Il programma poi proseguirà con una serie di appuntamenti che si protrarranno fino a maggio 2024. "Si tratta di una progettualità che, favorendo il gioco libero in tutte le stagioni, intende anche promuovere l’amore per l’ambiente e la promozione delle relazioni sociali e dell’aggregazione, rivolta in particolare a bambini e ...