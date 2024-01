L’Ue tenta di frenare la protesta e propone deroga Pac Agricoltori | troppo poco

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La proposta della Commissione Europea, che oggi ha inteso fornire quella che definisce "una prima risposta politica concreta per affrontare le preoccupazioni sul reddito degli", dando loro la possibilità di avvalersi di deroghe per l`anno 2024 a quelle norme della Pac che li obbligano a mantenere determinate aree non produttive, arriva nei giorni in cui ladegliin tutta Europa si è fatta più aspra. E anche in Italia, con cortei, presidi e mobilitazioni dicon i loro trattori in tutto il paese. Anche a Verona, dove oggi si inaugura Fieragricola. Proprio domani, in vista del vertice straordinario sul bilancio della Ue, è annunciata una manifestazione deglidalle 9.30 in Place du Luxembourg, di fronte al Parlamento europeo, di ...