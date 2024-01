L' Ue fa dietrofront sull' agricoltura Rinnovate le deroghe

Nonostante le dichiarazioni contrarie in campagna elettorale, il governo slovacco guidato da Rober Fico continuerà a inviare aiuti militari a Kiev (ilgiornale)

Le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara hanno scatenato un putiferio dopo la revoca delle tre garanti per il progetto ... (affaritaliani)

Educazioni alle relazioni - dietrofront di Valditara sulla nomina dell'attivista Lgbt Paola Concia : "Troppe polemiche"

Paola Concia, attivista Lgbt ed ex deputata Pd non avrà più un ruolo per quanto riguarda l'educazione alle relazioni nella scuola. "Dal momento che ... (ilgiornaleditalia)