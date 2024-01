Lotti vince anche negli Usa Exploit sui 42 km di Miami

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Questa volta il maratoneta e assessore allo sport di Predappio Lorenzoha riportato una vittoria oltreoceano, arrivando primo nientemeno che alla Maratona di. La vittoria è arrivata domenica scorsa, con corsa partita alle ore 6 di fronte all’American Airlines Arena della grande città americana che sorge sul capo sudorientale della Florida. La gara di 42 km si è svolta accompagnata da una mezza maratona e da una maratona Elite. Temperature e umidità alte hanno reso la corsa molto difficoltosa e cosìi relativi tempi di percorrenza sono lievitati per tutti. Nella gara di 42 km aperta a tuttiè arrivato primo al traguardo su 2.991 atleti. Racconta il plurilaureato maratoneta predappiese: "La gara è risultata molto difficile già dai primi chilometri. Infatti, quel tipo di umidità metteva a dura ...

