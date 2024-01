L' oroscopo di febbraio 2024 | i segni più fortunati e i meno fortunati

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Volete sapere come andrà questo? Eccoci qui come sempre con l'del mese. Ariete I pianeti in Capricorno chiedono rigore, ma voi attendete il responso del VAR prima di lasciarli calciare.non sarà un gran mese: vi sentirete sbagliati, inadeguati, frustrati e spinti dalla voglia di buttare tutto all'aria. Ovvero come qualsiasi altro periodo della vostra vita, ma peggio. Tenete a bada gli impulsi concedendovi momenti di riflessione. Andate al cinema, comprate degli incensi profumati e lavate le tende di casa senza esagerare con l'ammorbidente. Toro Vi va di lusso, anche questo mese; d'altronde siete il segno fortunato dell'anno. Sembra che abbiate finalmente imparato a essere felici delle piccole cose - beati voi. Avete la giusta serenità per dare un twist alla vostra vita, prima che sia la vita a darvi una ...