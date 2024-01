L’opportunità del Piano Mattei in un’Europa che non ha energia propria

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen – Solamente pochi giorni fa andava in scena al Quirinale il vertice Italia-Africa durante il quale sono stati annunciati i primi passi concreti per il. La sfida sul campo della cooperazione internazionale con oltre 40 Stati africani non può che essere presa con favore. Dello stesso avviso è parso essere anche l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, il quale ha elogiato ilin quanto “un approccio di interesse” e, soprattutto, perché “nel momento in cui cresce l’Africa cresciamo anche noi”. Lo stesso Descalzi ha però evidenziato come sul lungo termine la non autosufficienza energetica europea potrebbe portare a dei grossi problemi. Le parole dell’ad Eni Descalzi sul“Per l’immediato abbiamo molte riserve di gas in Europa, considerando anche la ...