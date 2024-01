Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il New York Times ha analizzato in dettaglio iper cui ibritannici spingono connza affinché Washington continui a foraggiare l’Ucraina. Vi sono ragioni storiche, culturali e contingenti per tale atteggiamento intransigente e ostile di. Il tornaconto sia per i Tory che per i Labour è proficuo sul piano interno e utile su quello internazionale, sin dai tempi della funesta guerra in Iraq, nella quale il primo ministro Blair fu sempre dalla parte di Bush jr., anche nelle decisioni più cruente e – come si è evinto in seguito – ingiustificate. Il Regno Unito, spesso un semplice gregario degli USA in tema di sicurezza, sta spingendo l’alleato a mantenere la posizione contro Putin, nel pieno del timoreuna Russia che credono ...