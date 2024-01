L’onda degli ex zucchini Testimonianze anche in Tv

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) I resoconti da Budapest hanno scioccato. Le fotografie di Ilaria Salis, ledal Tribunale, i racconti di alcuni amici e compagni che hanno raggiunto l’aula giudiziaria ungherese per stare vicini a Ilaria e ai suoi famigliari.Il gruppo, sempre più nutrito, di ex compagni di scuola della donna di 39 anni detenuta da quasi un anno in Ungheria in condizioni disumane è scosso. La comunità costituitasi su internetex studenti del liceo classico Zucchi di Monza le sta provando tutte. Avvocati, scienziati, politici, giornalisti, ognunoi porta la propria esperienza. Con l’intento di tenere alta l’attenzione. Nei prossimi giorni, dovrebbe essere esposto uno striscione per chiedere la libertazione di Ilaia Salis. Le ipotesi sul luogo in cui appenderlo sono diverse: davanti al Comune di Monza oppure proprio al liceo classico Zucchi, quasi ...