Lombardia | Mazzali | ‘digitalizzare e fare rete non è opzione ma necessità’

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – Favorire la costruzione di reti, rapporti di interazione e collaborazione tra gli attori di filiera, tramite la partecipazione a percorsi di sviluppo aziendale, di innovazione e di trasformazione digitale. E' l'obiettivo del bando regionale fase 2 del 'Programma di accelerazione delle pmi della moda e del design' che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione(Burl) domani, 1 febbraio. Ora la parola passa alle imprese che potranno scegliere il percorso a cui aderire vedendosi riconosciuto un contributo sul costo di partecipazione.Nella prima fase sono stati scelti gli acceleratori di impresa e i percorsi da loro proposti, adesso si passa alla selezione delle domande di partecipazione che potranno essere presentate dalle ore 10 dell'8 febbraio alle ore 12 del 7 marzo 2024. "In uno scenario che evolve così rapidamente -commenta Barbara, assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione- è fondamentale valorizzare la sinergia tra attori di filiera, la contaminazione tra artigianato eccellente e startup innovative, tra grande tradizione e nuovi modelli di business, ad incremento della capacità attrattiva e innovativa del nostro territorio".La dotazione finanziaria complessiva per le due fasi del programma è pari a 2 milioni di euro a valere su risorse del Programma Regionale sul Fondo europeo di sviluppo Regionale 2021-2027. Le pmi dei settori moda e design, sia di tipo più tradizionale sia tecnologiche e digitali, potranno ottenere un contributo sulle spese di partecipazione ad uno dei percorsi di accelerazione selezionati. Il contributo a fondo perduto è pari all'80% dei costi, fino ad un massimo di 25.000 euro

