Lombardia | la mappa 237 laboratori in casa

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sono 237 le farmacie lombarde che si occupano ormai di allestire preparati. Il monitoraggio, con lageoreferenziata utilizzabile dagli utenti, è disponibile sul sito della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, che ha effettuato il censimento, come una delle strade per affrontare il problema della carenza e della indisponibilità dei farmaci, che si è inasprito dopo Covid 19 e la guerra in Ucraina. Sempre più farmacie si sono dotate di, allargando le competenze dalla vendita alla produzione in prima persona di prodotti per la salute.