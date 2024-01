Logistica di farmaci | bloccati 41 milioni | Ti assumiamo | ma rinuncia al Tfr

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ai lavoratori veniva proposta un’"assunzione diretta" ma solo se in cambio firmavano unaal credito per il Tfr. È quanto emerge da un’inchiesta coordinata dal pm di Milano Paolo Storari(nella foto) e condotta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, che ieri ha portato a un sequestro preventivo di oltre 41di euro nei confronti delle società Consorzio Sal e Chiapparolispa, attive nel settore dellaper aziende farmaceutiche. L’attività investigativa, che ha portato gli inquirenti a indagare le due aziende e tre amministratori delegati tra cui Elena Chiapparoli, riguardano una complessa frode fiscale, derivante dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a fronte della stipula di finti contratti d’appalto per la somministrazione di ...