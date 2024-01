L’offensiva della Russia in Ucraina si esaurirà entro la primavera

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)militare russa ininiziata lo scorso novembre non ha avuto finora progressi significativi e sia inizio. Secondo il capo dell’intelligence militareKyrylo Budanov le truppe russe non riescono ad avanzare nell’est dell’, in particolare nelle regioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut fallendo per ora il tentativo di arrivare a occupare l’area fino al fiume Chornyi Zherebets. Solo nell’area di Avdiivka ci sono alcuni progressi di Mosca che però sta perdendo centinaia di vite umane nel tentativo di circondare la città. Come riporta il quotidiano Kyiv Independent, Budanov ha parlato alla tv nazionaledicendo: «Noi facciamo una mossa, il nemico fa una mossa. Ora è il turno del nemico. Finirà e poi inizierà la ...