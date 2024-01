Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 155 punti

Chiusura in calo a 149,2 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi , contro i 152,2 dell'apertura e i 151,8 di venerdì scorso. In ... (quotidiano)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Chiusura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund in un contesto di generale flessione per il rendimenti sulla curva euro in attesa delle decisioni della ...Gli investitori sperano che la Banca centrale Usa accenni a un taglio dei tassi a breve. Euro recupera terreno sul dollaro, mentre cala il prezzo del petrolio. Spread sale in area 155 punti ...Ieri, il Tesoro ha raccolto 2 miliardi di euro con il CcTeu 2031. Vediamo come funziona questo particolare bond e come si calcola la cedola.