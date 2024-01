LIVE – Panathinaikos-Olimpia Milano 21-16 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ilindi, sfida valida per la 24^ giornata dell’di. Dopo il colpo al Forum contro il Barcellona, Melli e compagni sono attesi da questa dura trasferta alla ricerca di una vittoria per dare continuità di risultati e rilanciare le proprie ambizioni a caccia di un posto almeno nei play-in. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di mercoledì 31 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F521-16 ...

Round 24 di EuroLeague in trasferta per l'EA7 Emporio Armani Milano che questa sera dalle 20:15 sarà ospite del Panathinaikos a Atene. Reduce dalla bella vittoria con il Barcelona, l'Olimpia cerca il ...Round 24 di EuroLeague in trasferta per l'EA7 Emporio Armani Milano che questa sera dalle 20:15 sarà ospite del Panathinaikos a Atene. Reduce dalla bella vittoria con ...Forbes Advisor may earn a commission on sales made from partner links on this page, but that doesn't affect our editors' opinions or evaluations.